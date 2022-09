Scharfe Kritik am Entlastungspaket: Berechtigt oder nicht?

Fazit: Die Entlastungen werden für viele Menschen mit mittleren Einkommen sicher nicht reichen, um ihren Lebensstandard zu halten. Es kommt aber auf den Einzelfall an, was wirklich an Entlastung fließt. Auch die Punkte aus den Entlastungspaketen I und II gehören mit in die Rechnung: die höhere Kilometerpauschale für Fernpendler, höhere Steuerpauschalen und die Energiepreispauschale für Berufstätige, die im September mit der Gehaltsabrechnung ausgezahlt wird.