Strompreis-Senkung durch "Erlösobergrenze": So soll es funktionieren

Wie soll das Ganze funktionieren?

Der Mechanismus wird im Papier zum Maßnahmenpaket grob beschrieben: Am Spotmarkt soll ein Höchstwert für die Erlöse für Strom festgelegt werden - " für die Unternehmen, die nicht die hohen Gaspreise bezahlen müssen ", sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) dazu. Der Spotmarkt ist die Handelsplattform, auf der in der EU Strom in sogenannten "Direktgeschäften" verkauft wird: Binnen zwei Tagen müssen Kauf und Lieferung abgewickelt sein. Der Differenzbetrag zwischen dem Großhandelspreis am Spotmarkt und der festgelegten Erlösobergrenze soll an die Netzbetreiber verteilt werden, die ihn dann - ähnlich wie bei der EEG-Umlage, nur umgekehrt - auf die Verbraucherpreise gutschreiben.