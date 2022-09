Jetzt live: Darauf hat sich die Ampel-Koalition für das 3. Entlastungspaket geeinigt

Die Spitzen der Ampel-Koalition haben sich auf ein drittes Entlastungspaket mit einem Gesamtvolumen von 65 Milliarden Euro geeinigt. Die anvisierten Maßnahmen " entlasten alle Haushalte - auch Rentnerinnen und Rentner, Studierende, Fachschülerinnen und Fachschüler sowie Auszubildende ", heißt es in dem Beschlusspapier, das Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zusammen mit den Spitzen der Koalition am Sonntag in Berlin vorstellte.

Scholz: "Unser Land steht vor einer schweren Zeit"

Scholz erklärte, das neue Entlastungspaket sei insgesamt größer als die beiden vorangegangenen Pakete. Die Höhe sei angemessen, denn: " Unser Land steht vor einer schweren Zeit. " Angesichts der hohen Kosten für Energie und den insgesamt gestiegenen Lebenshaltungskosten bräuchten viele Bürger und Bürgerinnen schnelle Hilfe.

Unter anderem soll für einen gewissen Basisverbrauch an Strom nach dem Willen der Ampel-Koalition künftig ein vergünstigter Preis gelten. Für einen zusätzlichen Verbrauch wäre der Preis nicht begrenzt.

Die Ampel-Koalition will ebenfalls ein neues bundesweit gültiges Nahverkehrsticket schaffen. Ziel sei eine Preisspanne zwischen 49 und 69 Euro im Monat. Die Länder müssen der Finanzierung noch zustimmen.

Das Kindergeld soll zum Jahresbeginn um 18 Euro monatlich für das erste und zweite Kind steigen.

Mit der geplanten Einführung des Bürgergelds Anfang kommenden Jahres sollen die Regelsätze für Bedürftige auf rund 500 Euro erhöht werden. Heute erhalten Alleinstehende in der Grundsicherung 449 Euro pro Monat.

Beratungen bis in die frühen Morgenstunden

Die Beratungen begannen gestern Mittag und wurden in den frühen Morgenstunden beendet.

Neben Bundeskanzler Scholz, Finanzminister Lindner und Wirtschaftsminister Habeck nahmen mehrere weitere Minister sowie die Spitzen der drei Bundestagsfraktionen und Parteien teil. Es handelt sich bereits um das dritte Maßnahmenpaket, mit dem die hohen Preissteigerungen im Zuge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ausgeglichen werden sollen.

Bestandteil der ersten beiden Pakete waren unter anderem eine Energiepauschale von 300 Euro für alle Beschäftigten und eine Einmalzahlung von 100 bis 200 Euro für alle Arbeitslosen. Das Kindergeld wurde einmalig um 100 Euro pro Kind aufgestockt.

Von Juni bis August wurde der Spritpreis gestützt und es gab für diesen Zeitraum das 9-Euro-Ticket.