9-Euro-Ticket: Was wir bislang über den Nachfolger wissen

Es soll einen Nachfolger für das 9-Euro-Ticket geben.

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst ( CDU ) hat bereits zeitnahe Verhandlungen in einer Ministerpräsidentenrunde mit Kanzler Scholz gefordert. Gegenüber der Mediengruppe Bayern sagte er mit Blick aufs gesamte Entlastungspaket: "Wenn die Länder bezahlen sollen, müssen sie auch mit entscheiden können." Städtetagspräsident Markus Lewe ( CDU ) fordert die Bundesländer in der Rheinischen Post dazu auf, sich zu bewegen. Die Finanzierung dürfe nicht an den Städten hängenbleiben.

Ähnlich äußerte sich Gerd Landsberg vom Deutschen Städte- und Gemeindebund. Gegenüber den Funke-Medien betonte er, dass weiter in den Nahverkehr investiert werden müsse, vor allem auf dem Land: "Gerade für die Menschen dort ist der Vorteil eines vergünstigten Tickets eher gering, weil die notwendigen Verbindungen bisher fehlen. "

Wo soll das Ticket gelten?