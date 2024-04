Zahl der E-Autos gestiegen: So hoch ist der Anteil in NRW- Kommunen

E-Autos verdrängen Verbrenner

Reine Benziner und Diesel-Autos fahren immer seltener in NRW. Sie sind 2023 häufiger bei den Straßenverkehrsämtern ab- als angemeldet worden. Auch Hybridautos ohne Lademöglichkeit sind nicht mehr so beliebt. Plug-in-Hybrid und reine Stromer sind die großen Gewinner auf dem Automarkt in NRW.

Rund 650.000 Hybrid-Autos fuhren Anfang 2024 in NRW - deutlich mehr als reine Elektro-Autos. Allerdings sind sie bei weitem nicht so umweltfreundlich. Das Problem: Der kleine Akku ermöglicht nur eine geringe Reichweite. Sie nutzen also häufig den Verbrennungsmotor.