Der Eichenprozessionsspinner hat gerade eigentlich Saison. Doch in den Städten NRWs ist der nervige Schmetterling derzeit kaum zu sehen. Mussten vor einigen Jahren noch hunderte Nester pro Saison entfernt werden, sind es jetzt vielfach nur vereinzelte Einsätze.

So gab es in Düsseldorf bislang nur zwei Bekämpfungseinsätze in diesem Jahr, teilte die Stadt mit. 2023 waren es noch 50, in den Jahren davor jeweils mehr als 700. Dortmund meldet in diesem Jahr ebenfalls geringen Befall: Rund 40 Nester mussten dort abgesaugt werden - kein Vergleich zum Jahr 2019, als es in der Stadt zu einem massenhaften Auftreten der Raupe gekommen war. Damals waren mehr als 1.900 Bäume betroffen. Und auch in Köln gibt man Entwarnung: "Eichenprozessionsspinner treten hier nur noch ganz vereinzelt auf" , sagte eine Stadtsprecherin.