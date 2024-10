Jugendkonferenz zu Gewalt, Mobbing und Deeskalation • Gewalt an Schulen hat zugenommen - das ist das Ergebnis einer kürzlich veröffentlichten Lehrerumfrage. In einer Konferenz der Kindernothilfe sprechen etwa 100 Jugendliche ab heute in Duisburg über Mobbing im Internet, Gewalt in der Schule, aber auch Deeskalationsstrategien. Die Teilnehmenden der internationalen Jugendkonferenz, zu der auch Schüler Österreich, Südafrika und Sri Lanka anreisen, wollen in Duisburg Forderungen an die Politik entwickeln. Zur Gewaltprävention fehlt Schulen häufig Zeit und Personal.