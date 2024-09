Gewaltprävention: Schulen fehlt Zeit und Personal

Beleidigungen seien die Normalität, sagt eine Schülerin des Gymnasiums Thusneldastraße in Köln. In digitalen Chatgruppen, aber auch auf dem Schulhof. Aus Frust werde auch mal der Spind eingetreten, erzählt Amanpreet aus der 12. Jahrgangsstufe. "Irgendwann entwickelt sich das natürlich zu einer Angst." Und Teomann aus der 10. Klasse bedauert: "Uns wird halt nicht wirklich beigebracht, wie wir uns verhalten sollen, wenn wir selbst in einen Konflikt verwickelt sind."

Gewalt gibt es an jeder Schule

André Szymkowiak, Schulleiter Gymnasium Thusneldastraße in Köln

Längst ist Gewalt auch ein Thema an Gymnasien, sagt Schulleiter André Szymkowiak. Wenn man das leugne, lüge man sich in die eigene Tasche. Aber das Problem sei vielschichtig. Das Kölner Gymnasium hat deswegen mehrere Lehrkräfte zu Beratungslehrkräften fortbilden lassen. Der Bedarf an Erziehungshilfe sei exorbitant gestiegen. Und das müssten Lehrkräfte zusätzlich zum Unterricht leisten.

Gymnasien brauchen auch Sozialarbeiter

Der Schulleiter wünscht sich zusätzliches Personal. Andere Schulformen bekommen Schulsozialarbeiter, aber die meisten Gymnasien bisher nicht. "Wir brauchen Menschen, die außerhalb des Machtgefüges Schule stehen, um wirklich glaubwürdig mit den Kindern arbeiten zu können" , sagt André Szymkowiak. Denn die Lehrkräfte seien für das Unterrichten ausgebildet, nicht aber für Sozialarbeit.

Gewaltprävention gehört ins Lehramtsstudium

Prof. Herbert Scheithauer, Entwicklungspsychologe an der FU Berlin