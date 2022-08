Sorgen wegen Dürre: Klimaangst "kann uns sogar beflügeln"

Klimaangst sei gut - man müsse nur etwas daraus machen, sagt im Interview Lea Dohm. Sie ist Psychotherapeutin, hat "Psychologists for Future" mitgegründet, eine Unterstützergruppe der Klimaschutz-Bewegung "Fridays for Future" und arbeitet mittlerweile bei der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit. Vor kurzem erschien ihr Buch: "Klimagefühle - Wie wir an der Umweltkrise wachsen, statt zu verzweifeln".