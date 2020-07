Ist das die zweite Welle? Corona-Fälle steigen wieder stärker

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Corona-Virus geht wieder spürbar nach oben. Aktuelle Zahlen vom Robert-Koch-Institut (RKI) belegen das. Am Freitag (24.07.2020) verzeichnete die Behörde 815 neue Fälle in Deutschland. Im täglichen Lagebericht des RKI heißt es dazu: " Die Zahl der neu übermittelten Fälle ist deutlich höher als in den Vorwochen. "

Noch scheint die Situation beherrschbar. Ministerpräsident Kretschmer warnt in der "Rheinischen Post" aber davor, dass die Zahlen weiter steigen könnten. " Die Aufgabe besteht darin, mit den Gesundheitsämtern diese Welle jeden Tag neu zu brechen. " Aktuell würde das " erstaunlich gut " klappen, so Kretschmer.

"Entwicklung sehr beunruhigend"

Besorgter sind die Fachleute vom Robert-Koch-Institut. Die Zahl der Neuinfektionen am Freitag sticht heraus. Zuletzt gab es lediglich um die 500 Fälle pro Tag, vergangene Woche Mittwoch (15.07.2020) waren es sogar nur 351 Neuinfektionen. Seit einigen Tagen steigt die Zahl.