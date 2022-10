Corona plus Grippe: Wie gefährlich wird die "Twindemie"?

Oktoberfest, volle Stadien und Konzerthallen - das Leben ist zurück. Nur hat sich das Coronavirus leider nicht durch die Hintertür verabschiedet. Im Gegenteil: Die Ansteckungszahlen sind hoch - die Herbstwelle, die wir auch in den vergangenen Jahren erlebt haben, hat begonnen.

Anders als in den Vorjahren gibt es jedoch deutlich weniger Corono-Maßnahmen. Durch weniger Masken, Abstand und Isolation ist allerdings auch die Influenza zurückgekehrt: Die herbstliche Grippewelle. Und zwar mit Macht. Laut Robert Koch-Institut (RKI) liegt die Zahl der Atemwegserkrankungen aktuell " deutlich über den Werten der Vorsaisons" Auch die Zahl der Arztbesuche liege über dem Niveau der Vorjahre. Die Corona-Maßnahmen der vergangenen beiden Jahre haben also auch die Grippe in Schach gehalten.