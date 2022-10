Zahl der Corona-Neuinfektionen in NRW gestiegen

In NRW hat die Sieben-Tage-Inzidenz die Marke von 600 durchbrochen. Das Robert Koch- Institut (RKI) gab den Wert für die registrierten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche am Dienstagmorgen mit 614,8 an. Vor einer Woche hatte die Inzidenz noch deutlich unter 350 gelegen, vor vier Wochen bei 230,0.