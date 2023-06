Apples Datenbrille: Die virtuelle Welt im eigenen Zuhause

In Insiderkreisen wurde schon seit Wochen über diese Markteinführung spekuliert: Nun hat Hersteller Apple tatsächlich eine neue Art von Datenbrille vorgestellt, die sich mit herkömmlichen VR-Brillen, wie sie bei Virtual-Reality-Games verwendet werden, nicht im Geringsten vergleichen lässt – auch wenn sie auf den ersten Blick ganz ähnlich aussieht.

Apples "Vision Pro" getaufte Brille ist vielmehr eine Kombination aus VR-Brille (hier tauchen Benutzer komplett in die virtuelle Welt ein und sehen nichts von der echten Umgebung) und Augmented-Reality-Brille. Echte und virtuelle Welt verschmelzen miteinander. Wir kennen das von AR-Apps: Mit dem Smartphone in der Hand lassen sich Möbel virtuell im Raum platzieren. Mit einer Brille auf der Nase ist die Illusion perfekt.

Die Brille ist vollgestopft mit Elektronik: 12 Kameras, diverse Sensoren und reichlich Rechen-Power sind nötig, um echte und virtuelle Welt zu verschmelzen

Apple selbst spricht vom ersten "räumlichen Computer", da das Gerät nahtlos digitale Inhalte und physische Welt miteinander verbindet – auf eine Art und Weise, wie wir auch Mobilgeräte bedienen.

Augmented Reality: Echte und virtuelle Welt verschmelzen

Der Schwerpunkt der etwas klobigen Brille liegt eindeutig im Einsatz der "Augmented Reality": Wer das rund 3.500 Euro teure Gerät aufsetzt, sieht durch die halbdurchlässige Brille weiterhin seine aktuelle Umgebung – aber angereichert mit Icons, Fenstern, Fotos, Videos und Animationen, die im Raum zu schweben scheinen.

Die ersten Studien, die Hersteller Apple in Produktvideos zeigt, haben den Anschein von Science-Fiction. Inhalte schweben scheinbar im eigenen Wohnzimmer. Die Menschen bedienen die Brille und dahinter liegende Anwendungen per Fingertippen im Raum – und durch Gesten wird gescrollt oder ein Fenster vergrößert. Es braucht keinen weiteren Controller. Zwölf Kameras erfassen jedes Detail des umgebenden Raums, aber auch die Hände – und reagieren auf etwaige Bedienung. Auch eine Bedienung per Sprachbefehle ist möglich.