Digitaltrends 2023: KI, Metaverse und digitale Identitäten

"Künstliche Intelligenz" (KI) war lange ein Gebiet, mit dem sich nur Wissenschaftler und Experten beschäftigt haben. Doch in den letzten Monaten wurden die Sozialen Netzwerke überflutet mit Bildern, Fotos und sogar Videos, die mit Hilfe von KI erstellt werden. Moderne KI-Apps wie "Wonder" oder "Lensa" erzeugen auf Knopfdruck Bilder, die wie Kunstwerke aussehen.

Damit ist KI in der Popkultur angekommen – und dieser Trend setzt sich 2023 weiter fort.

Wenn KI wie GPT-3 automatisch Texte erzeugt

Künstliche Intelligenz birgt zweifellos enorme Chancen - aber auch Risiken. 2023 wird das Jahr sein, sagen Experten, in dem Künstliche Intelligenz sehr viel stärker als bisher in viele Bereiche unseres Lebens eindringt.

Das neue "Hot" sind KI-Chat-Bots wie "GPT-3". Mit solchen Systemen, entwickelt von Unternehmen wie OpenAI, an dem auch Elon Musk und Microsoft beteiligt sind, ist es möglich, einigermaßen "intelligente" Dialoge zu führen. Mehr als das: GPT-3 und ähnliche KI-Systeme erstellen auf Knopfdruck Artikel, Songs, Lyrik, Manuskripte, Hausaufgaben - im Prinzip Texte jeder Art.

Es wird nicht mehr lange auf sich warten lassen, und die Menschen werden überflutet mit "Spaß"-Apps, die in Sekunden Texte für jeden Bedarf erstellen (wie in den letzten Monaten mit Apps, die Bilder erzeugen).

Für die Gesellschaft eine Herausforderung, denn sie muss in immer mehr Bereichen unterscheiden lernen: Was ist echt – und was kommt von einer KI? Und welchen Unterschied macht es eigentlich? Solche KI-Anwendungen haben Einfluss auf viele kreative Berufsfelder, können sie teilweise sogar zerstören. Auch darüber werden Debatten zu erwarten sein.

Wenn KI uns beim Einkaufen beobachtet

Branchenkenner sehen ein weiteres Einsatzfeld für KI kommen: Überall dort, wo wir einkaufen. Es gibt schon einzelne Shops, da müssen Kunden nicht mehr zur Kasse und die gekauften Waren scannen. Denn Kameras überwachen jede Aktion, die Systeme "wissen", was in den Warenkorb gelegt und was wieder herausgenommen wurde.

Die Kunden können ganz ohne Kontakt zu kassierendem Personal den Laden verlassen. Die Kreditkarte wird automatisch belastet. Solche Einkaufswelten werden auch zunehmend hier in Deutschland erwartet.

Morgendämmerung fürs Metaverse

Apropos künstliche Welten: Auch das Metaverse wird in 2023 eine größere Rolle spielen. Wer ins Metaverse will, setzt sich eine VR-Brille auf und kann dann in komplett virtuelle Welten abtauchen. Das eignet sich zum Arbeiten – oder zum Spielen. Beides kann in bestimmten Fällen reizvoll oder sogar sinnvoll sein.