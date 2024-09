Wahlen in Ostdeutschland: Was Menschen in NRW und Thüringen denken

Ganz anders sieht es die 24 Jahre alte Mel aus Greiz, also dem Ort, in dem sich der Vorsitzende der AfD-Fraktion im thüringischen Landtag Björn Höcke zur Wahl stellt. Sie beunruhigt, wie es der Politiker geschafft hat, die Menschen in ihrer Heimat um den Finger zu wickeln. " Er sagt genau das, was viele hören wollen ", so Mel. " Aber als er hier in Greiz war - ich habe mir das Video angeguckt danach, was er gesagt hat - es fiel nicht ein Wort über Greiz. "

AfD macht Migration und Ausländer zum Thema der Wahlen

Ein anderes Thema tauchte im AfD-Wahlkampf hingegen immer wieder auf: Ausländer und Migration. Und das, obwohl der Ausländeranteil in Thüringen wesentlich niedriger ist, als in anderen Bundesländern. Doch auch wenn die Zahlen niedrig seien, reiche die Zahl der Ausländer, die nach Thüringen kommen aus, dass die Menschen einen Wandel verspürten. " Für viele ist das etwas Neues ", sagt Mel. " Und was Neues ist für viele hier erst einmal etwas Schlechtes. "

Dem 27-Jährigen aus Gera ist es wichtig zu betonen, dass er nicht generell ein Problem mit Ausländern habe. " Ich habe nichts gegen die Menschen, die arbeiten, die sich ganz genau anpassen ", sagt er. " Aber ich habe halt was gegen die, die nichts machen, trotzdem noch auf das Land schimpfen und halt auch noch kriminell werden. "

Beide hatten heute die Wahl, für wen sie ihre Stimme abgeben wollten. Während für den 27-Jährigen klar war, dass er sein Kreuz bei der AfD machen wollte, war Mel noch unentschieden, welcher Partei sie ihre Zweitstimme geben wollte.

Unsere Quellen:

Aktuelle Stunde vom 31. August 2024

0630-Podcast vom 30. August 2024

Über dieses Thema berichtet der WDR am 1. September 2024 auch im Hörfunk und Fernsehen, unter anderem in der Aktuellen Stunde um 18.45 Uhr.