Trump gewinnt US-Wahl - Wie reagieren junge Menschen in Deutschland?

Audio: PKK-Anschlag in Ankara: Wie geht es der türkischen und kurdischen Community?

COSMO. . 06:27 Min. . COSMO.

In Ankara sind bei einem Anschlag der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei und Terrororganisation PKK fünf Menschen ums Leben gekommen. Daraufhin hat die Türkei Ziele in Nordsyrien und Nordirak angegriffen. Der Konflikt zwischen den beiden Seiten ist alt. Aber was sind die Hintergründe dieses Konflikts? Und wie geht es den Menschen mit türkischen und kurdischen Wurzeln in Deutschland in dieser Situation? | audio