Vassili Golod und Jan Kawelke sind für COSMO und den Machiavelli Podcast in die Vereinigten Staaten gereist, um über die wichtigste Wahl des Jahres zu sprechen: Am 5. November wird in den USA ein neuer Präsident oder eine neue Präsidentin gewählt. Ex-Präsident Donald Trump tritt für die Republikaner gegen Vize-Präsidentin und Demokratin Kamala Harris an.

Bei der ersten Station ihrer US-Reise schauen sich Vassili und Jan die Lage in Los Angeles an. Hochburg des HipHop, Geburtsstadt von Rap-Legenden wie The Game, Ice Cube oder Kendrick Lamar. Hier treffen sie auch den deutsch-nigerianischen Rapper Kelvyn Colt, der vor einigen Jahren nach L.A. gezogen ist. Von ihm erfahren sie, warum viele Amerikaner:innen nicht wählen wollen, obwohl so viel auf dem Spiel steht.

Auch für Europa geht es bei dieser Wahl um alles. CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen erklärt, was eine erneute Amtszeit von Donald Trump für Deutschland und Europa bedeuten würde. Außerdem trifft Vassili seine ehemalige Kollegin Varvara. Eine junge Ukrainerin, die gemeinsam mit ihren zwei Kindern vor dem russischen Angriffskrieg in die USA geflüchtet ist. Varvaras größte Sorge ist, nächste Woche in einem Land aufzuwachen, dass ihr Heimatland in Zukunft nicht mehr unterstützen wird.

