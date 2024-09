Was du über Iran wissen solltest - mit Natalie Amiri und Michel Abdollahi

COSMO Iran im Herzen. . 58:08 Min. . Verfügbar bis 27.08.2035. COSMO. Von Shanli Anwar.

Was haben Nahost-Krieg, Todesstrafen und die Unterdrückung von Frauen zu tun mit übertriebener Gastfreundschaft, Kebab-Liebe und Schönheits-OPs? Es sind alles Themen, die Menschen mit "Iran im Herzen" bewegen.

Welche persönlichen Geschichten stecken hinter der täglichen Nachrichtenlage zu Iran? Was solltest du wissen, um hier durchzublicken? Journalistin Natalie Amiri und Entertainer Michel Abdollahi sprechen darüber mit Host Shanli Anwar. Es wird diskutiert, gelacht und gemeinsam überlegt, wo das Land zwei Jahre nach Beginn der "Frau, Leben, Freiheit - Bewegung" steht. Weitere Infos zur Folge: Was du über Iran wissen solltest - mit Natalie Amiri und Michel Abdollahi - http://www.wdr.de/k/IranImHerzen Shownotes 00:30 - Journalistin und Autorin Natalie Amiri 00:40 - Conférencier und Entertainer Michel Abdollahi 01:30 - Welche Rolle spielt die Religion des Islam heute noch in Iran? 06:00 - Dies oder das? Salam oder Duroud? Wälder oder Wüste? Teppich oder Tadigh? Kebab oder Kaviar? Mit Kopftuch oder ohne? 08:30 - Natalie Amiri: "Zwischen den Welten - von Macht und Ohnmacht in Iran" Michel Abdollahi: "Deutschland schafft mich - ​​Als ich erfuhr, dass ich doch kein Deutscher bin" 12:20 - Umfrage: Was wissen Menschen in Deutschland über Iran? Was verbindet ihr mit dem Land? Schickt eure Einflälle gerne an: iranimherzen@wdr.de 13:30 - Persien vs. Iran 16:00 - Nationalstolz und Arroganz vs. Gastfreundschaft 21:30 - Warum sind Menschen mit iranischen Wurzeln oft so gebildet? 25:30 - Konflikt zwischen Iran und Israel - und Irans Strategie dahinter 32:00 - Kann Iran Demokratie? Mehr zum Putsch 1953 gegen den demokratisch gewählten Premierminister Mossadegh 33:30 - Auf welche Weise unterstützt der Westen das Regime weiter und warum? Über die Lage der zwei politischen Gefangenen mit deutscher Staatsbürgerschaft, Nahid Taghavi und Jamshid Sharmad, haben wir in dieser Folge "Iran im Herzen" ausführlicher gesprochen 42:00 - Bamdad Esmaili im Gespräch mit der iranischen Aktivistin Kosar Eftekahri, der bei den Frau-Leben-Freiheit-Protesten im Herbst 2022 in das rechte Auge geschossen wurde 49:00 - Wie ernstzunehmend ist eine iranische Opposition im Ausland? Wie die Islamische Republik Oppositionsarbeit bewusst mit Cyber-Agenten zerschlagen hat besprechen wir in der Folge zu Propaganda-Strategien des Regimes mit Journalistin Golineh Atai und Autorin Samira El Ouassil Podcast Tipp: Im News-Podcast 06:30 erfahrt ihr jeden Morgen von Montag bis Freitag kompakt, was wichtig ist in Politik und Gesellschaft. Dabei zeigt 06:30 immer, dass Nachrichten auch unterhaltsam, spannend, emotional sein können - also alles andere als langweilig.

