Iran im Herzen. Der COSMO-Podcast zu #IranRevolution

Seit einem Jahr ist durch die Frau-Leben-Freiheit-Bewegung klar: Die Mehrheit der Iranerinnen und Iraner wollen das Mullah-Regime nicht mehr an der Macht haben. Dennoch halten sie an der Regierung fest. Ein Grund ist ihr sehr gut funktionierender Propaganda-Apparat, der uns auch in Deutschland beeinflusst. Für den Machterhalt der Islamischen Republik spielt gezielte Propaganda eine zentrale Rolle - und das bereits seit ihrer Gründung 1979.

"Eine Regierung, ein Staatsapparat, der lügt, hat alle Macht der Welt. Er kann sich die Wirklichkeit so erfinden, wie er sie braucht" Spiegel-Kolumnistin und Autorin Samira El Ouassil

Lüge als Zeichen der Macht, sieht sie in Iran und auch in anderen autoritären Regimen. Umso wichtiger sei die Aufgabe von Journalisten, diese Lügen aufzudecken und sich nicht unbeabsichtigt zum Komplizen zu machen. Leider, kritisiert sie, passiert genau das noch viel zu oft. Narrative der iranischen Propaganda werden oft ohne Einordnung in der Berichterstattung über das Land übernommen.

" Es ist auf jeden Fall ein großer Medienapparat, der uns gegenüber steht, der sehr ähnlich operiert, wie auch die russischen Staatsmedien ", analysiert die Journalistin Golineh Atai, die unter anderem auch fünf Jahre ARD-Korrespondentin in Russland war.

Im Gespräch mit Autorin Samira El Ouassil verdeutlicht sie, welche Muster und Mechanismen sie zwischen russischer und iranischer Propaganda erkennt.