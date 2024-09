Iran im Herzen: Zwei Jahre Frau, Leben, Freiheit

" Die Bundesrepublik legt sich mit der Islamischen Republik nicht an ", davon ist Michel Abdollahi zwei Jahre nach den großen Straßenprotesten in Iran überzeugt. Natalie Amiri pflichtet ihm bei. Zum Start der 2. Staffel "Iran im Herzen" versuchen sie auf viele Aspekte einzugehen, die wichtig sind, um die Ereignisse rund um Iran zu verstehen. Es geht nicht nur um politische Themen, wie den Konflikt mit Israel, sondern auch um Alltagskultur. Warum gibt es so viele iranische Ärztinnen und Ärzte? Wie lässt sich die iranische Höflichkeitsgeste "Tarouf" erklären? Wieso kann man in einem Land mit striktem Alkoholverbot doch in einigen Restaurants Rotwein bestellen? Und: Wie betrifft uns das, was in Iran passiert auch in Deutschland? Gerade im Kontext der "Frau, Leben, Freiheit"-Bewegung.

"Die Bundesregierung hat gesagt, wir stehen an der Seite der iranischen Frauen. Der Kanzler hat gesagt, so ein Regime muss Konsequenzen befürchten. Aber es ist nichts passiert. 853 Menschen wurden hingerichtet, Vergewaltigungen sind in Gefängnissen passiert. Tausende Gefangene, Verletzte, Tote." Autorin und ehemalige ARD-Korrespondentin für Iran Natalie Amiri

Viele in der deutsch-iranischen Community seien unfassbar enttäuscht, dass nach 45 Jahren autoritärer Unterdrückung durch das Mullah-Regime kein politischer Wandel in Sicht sei, erklärt Michel Abdollahi. So gehe es natürlich auch den Protestierenden in Iran selbst: " Es gab viele, die daran geglaubt und alles riskiert haben ." Eine davon ist die Aktivistin Kosar Eftekhari. Ihr wurde bei den Massendemonstrationen nach dem Tod von Jina Mahsa Amini vor zwei Jahren von Milizen gezielt in das rechte Auge geschossen. Eine wiederkehrende Taktik des Regimes, um die Demonstranten zu brandmarken. Kosar erzählt ihre persönliche Geschichte in "Iran im Herzen", mittlerweile lebt sie in Berlin.

In Bezug auf die Zukunft Irans, ob eine Demokratie denkbar sei, geht der Blick erst zurück in die Geschichte des Landes. Was war eigentlich vor Mullahs unter der Monarchie möglich? Und dann gehen die Meinungen in Bezug auf die Entwicklung Irans und der Rolle des Westens etwas auseinander.

"Wir müssen uns abgewöhnen, so zu tun, als wäre die Staatsform, die wir hier haben, die beste Staatsform für alle anderen Menschen auf der Welt. Als würde der Iran dann prosperieren, wenn wir morgen dort einfach fünf Parteien hätten, die würden Wahlplakate aufkleben, und am Ende würde dort Jörg Schönenborn irgendwelche Prognosen vorlesen. Aber so sind die Iraner nicht, das wird niemals funktionieren." Jurist und Islamwissenschaftler Michel Abdollahi

Die Islamische Republik wird erst durch einen historischen Überraschungsmoment ein Ende nehmen, glaubt Abdollahi. Natalie Amiri erinnert daran, dass der Begründer der Islamischen Republik, Ayatollah Khomeini, auch durch so einen nicht vorhersehbaren Moment überhaupt erst an die Macht gekommen sei.