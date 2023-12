Iran im Herzen. Der COSMO-Podcast zu #IranRevolution

Mariam Claren hat sich lange nicht besonders für die politische Situation in Iran interessiert – bis ihre Mutter am 16. Oktober 2020 dort verhaftet worden ist. Mariam Claren ist 1980 in Teheran geboren und fühlt sich in Köln zu Hause. Nach der Inhaftierung ihrer Mutter hat sie unter dem Hashtag #FreeNahid eine Kampagne zur Rettung politischer Gefangener in Iran gestartet. Außerdem hat sie ein politisches Patenschafts -Programm für politische Gefangene in Iran mitinitiiert. Über 400 Patenschaften auf Bundes, Landes und EU-Ebene konnten darüber bisher vermittelt werden.