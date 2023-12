Trauer als Widerstand - mit Max Czollek & Parastou Forouhar

COSMO Iran im Herzen. . 01:13:03 Std. . Verfügbar bis 04.12.2034. COSMO. Von Shanli Anwar.

Mit dem Mord an Jina Mahsa Amini hat die Frau-Leben-Freiheit-Bewegung in Iran angefangen. Eine Trauer-Geste, das Abscheiden der Haare, wurde zum Symbol des Protests. Was sagt das über eine Bewegung aus, wenn Trauer so eine zentrale Bedeutung bekommt? Wie brutal geht das Regime gegen das Gedenken an die Ermordeten vor? Künstlerin Parastou Forouhar erinnert seit 25 Jahren an den politischen Mord an ihren Eltern in Teheran. Gemeinsam mit Max Czollek geht es um die Frage, warum Erinnerungskultur immer politisch ist, wen sie repräsentiert und wie sie gerade auch in Deutschland gelebt werden kann. Weitere Infos: http://www.wdr.de/k/IranImHerzen

Audio Download .