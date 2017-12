Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Street Art in Tel Aviv: die Sprache der Straße

COSMO | 23.12.2017 | Länge: 03:14 Min.

Auf Gullydeckeln, an Hausecken und Garagentoren: Guy Sharett sucht Sprache auf der Straße. Auf seinen Touren übersetzt er die Zeichen und zeigt, wie sich die Konflikte in der Stadt an der Wand spiegeln. | audio