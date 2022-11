Der Westen hilft. Gemeinsam gegen den Hunger in der Welt.

Die globale Hungerkrise spitzt sich dramatisch zu. Weltweit sind bis zu 828 Millionen Menschen chronisch unterernährt – etwa jeder zehnte Mensch der Erde. Um diese Menschen, die hungern und dringend Hilfe brauchen, zu unterstützen, initiiert der WDR in Zusammenarbeit mit der Aktion Deutschland Hilft unter dem Titel "Der Westen hilft. Gemeinsam gegen den Hunger in der Welt." vom 28.11. bis 22.12.2022 eine große Spenden-Aktion. Denn die Hilfsbereitschaft der Menschen in NRW ist enorm. So berichtet der WDR in dieser Zeit auf allen Ausspielwegen – im Fernsehen, Radio und Netz – u.a. über konkrete Spendenprojekte, Hilfsorganisationen und Initiativen aus NRW.