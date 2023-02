Zwei Wochen nach dem Erdbeben: Sorge um Nachbeben und Seuchengefahr

Zwei Wochen nach der Erdbeben-Katastrophe gibt es am Montagnachmittag am Brandenburger Tor in Berlin eine Gedenkveranstaltung für die Zehntausenden Opfer im türkisch-syrischen Grenzgebiet. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich angekündigt, um ein Zeichen der "Anteilnahme und Solidarität" zu setzen. Im Krisengebiet selbst ist es derweil noch zu früh für eine emotionale Aufarbeitung der Katastrophe: Die akute Gefahr für die Überlebenden ist noch längst nicht vorbei.

Gebäude stehen kurz vor dem Einsturz

Denn immer noch bebt die Erde - jeden Tag und jede Nacht. Unzählige Gebäude sind so schwer beschädigt, dass sie jederzeit einstürzen können. Dennoch betreten Menschen immer wieder ihre Häuser auf der Suche nach Kleidung oder persönlichen Gegenständen. Ganz verhindern können die Behörden vor Ort das nicht - auch wenn sich die Menschen in Lebensgefahr bringen.

6.000 Nachbeben in 13 Tagen

Insgesamt seien innerhalb von 13 Tagen nach dem Beben mehr als 6.000 Nachbeben registriert worden, teilte die türkische Katastrophenschutzbehörde Afad am Sonntag mit. So viele würden normalerweise in vier Monaten gezählt. Man müsse auch weiterhin jederzeit mit Erschütterungen rechnen. Auch schwere Beben der Stärke 5 oder mehr seien möglich.

In einigen abgelegenen Siedlungen warten die Menschen unterdessen immer noch auf Hilfe der Regierung. Noch seien keine Bagger angekommen, berichtet ARD -Reporterin Judith Schacht aus Küpelikiz, einem 800-Seelen-Dorf in der Region Kahramanmaraş. Die Dorfbewohner seien bei den Rettungs- und Aufräumarbeiten ganz auf sich selbst gestellt. Die Afad habe sich hier noch nicht blicken lassen.

Video starten, abbrechen mit Escape Familie aus Köln hilft Verwandten im Erdbebengebiet Aktuelle Stunde. . 25:44 Min. . UT . Verfügbar bis 26.02.2023. WDR. Von Judith Schacht.