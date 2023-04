Zwei Monate nach dem Erdbeben: Noch lange kein normales Leben

Sorge in NRW um Verwandte in der Heimat

Auch in der türkischen Community in NRW ist das Erdbeben zwei Monate später noch sehr präsent. Da ist der 23 Jahre alte Ulas aus Köln. Er hat zwei Tanten und zwei Cousins verloren. " Was mich dabei am meisten getroffen hat, ist, dass ich immer noch nicht vor Ort sein konnte bei meiner Familie ", sagt er. Denn Ulas hat die doppelte Staatsbürgerschaft und hat seinen Militärdienst in der Türkei noch nicht gemacht. " Deshalb versuche ich gerade mit der Botschaft zu klären, dass ich endlich mal vor Ort sein kann ."

Abgesehen von der Trauer um die Toten macht sich der 23-Jährige auch Gedanken um seine Verwandten. Sie haben ihre Jobs und Häuser verloren. " Jetzt gerade kommt man vielleicht noch unter bei anderen Verwandten. Aber die große Angst um die eigene Existenz ist permanent präsent. "

Visa für Opfer von Erdbeben

Andere schaffen es, dass ihre Angehörigen nach NRW kommen können. Möglich gemacht hat das die Bundesregierung. So bekommen Erdbebenopfer unter bestimmten Voraussetzungen für 90 Tage ein Visum, um bei Verwandten unterzukommen. Bis Ende März wurden mehr als 7.500 Visa ausgestellt.

Emine Ülkücü holt ihre Familie am Flughafen ab

Dadurch hat auch Emine Ülkücü ihre Familie aus der Türkei aufgenommen. Vor wenigen Tagen kamen sie am Flughafen Düsseldorf an. " Meine Tante ist da, die sitzt im Rollstuhl. Mein Schwager, die Kinder von meinem Cousin, die Ehefrau und die Enkelin sind da. Wir sind sehr glücklich. " Drei Monate können sie sich jetzt bei der Familie in Essen ausruhen, bis sie wieder zurück in die Türkei müssen: " Sie sind nicht mehr in der Kälte, nicht mehr in einem Zelt. Sie werden mit uns zusammen wohnen, essen, trinken, alles. Wir sind sehr glücklich ."