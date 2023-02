Benefizkonzert der Toten Hosen für Erdbebenopfer: "Das Ziel sind eine Million Euro"

Donnerstagabend im PSD Bank Dome in Düsseldorf: Die Bühne steht schon in der riesigen Halle, es ist Zeit für den ersten Soundcheck. 10.500 Zuschauer werden hier am Freitag erwartet, auch die Donots und Thees Uhlmann treten auf.

Thees Uhlmann hatte die Toten Hosen auf die Idee gebracht, das Benefizkonzert zugunsten von Erdbebenopfern in der Türkei zu veranstalten, erzählt Campino. Uhlmann habe ihm erzählt, dass er in einem Club in Berlin-Kreuzberg ein Konzert spielen wolle, um Geld für die Türkei zu sammeln. " Und das war der Moment wo wir gesagt haben, okay, machen wir auch, im Club was sammeln ".

Spendenaufruf auch an Radiozuhörer