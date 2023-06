WDR-Spendenaktion gegen den Hunger: Das ist mit dem Geld passiert

Wasser ist der Schlüssel gegen Hunger

In Kochogo South in West-Kenia gab es bislang keinen Wasserhahn, aus dem das Wasser kommt. Menschen haben bislang aus kleinen Brunnen mit Plastikeimern ihr Wasser geschöpft: " Das Wasser ist salzig, es schmeckt nicht gut und Menschen werden krank davon “, sagt Dorfbewohnerin Anna. Die Hilfsorganisation Habitat for Humanity hat mit dem Geld der Spendenaktion tiefliegendes Grundwasser angebohrt –jetzt haben mehr als 4.000 Menschen sauberes Wasser: zum Trinken, zum Nahrung anbauen und zubereiten.

Jeder vierte Mensch hat keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser, sagt die UN.

Außerdem werden jetzt im Sommer noch Kanäle in den Feldern erstellt. Damit in der Regenzeit das Wasser nicht die Nahrungsgrundlage vernichtet. Denn das Wasser " zerstört die Felder, dann haben wir keine Nahrung mehr. Auch unsere Häuser werden überflutet “, sagt Ajub, der Mais, Hirse und Bohnen anpflanzt. Er ist überzeugt, dass sich durch die Hilfe jetzt viel ändert!

Lebensmittelpreise verdoppelt, Leidtragende sind die Kinder

Besonders extrem ist die Schere zwischen Arm und Reich in Nairobi: Einerseits der schicke Präsidentenpalast, umzäunte und bewachte Hotels. Andererseits lebt etwa jeder zweite Einwohner in Armut, in Wellblechhütten in einem der vielen Slums. Lilly hat vier Kinder, bezahlt umgerechnet 14 Euro für zehn Quadratmeter. Ohne Strom. Ohne Toilette. Im Monat verdient sie gerade mal 20 Euro. Davon muss sie auch Schulgebühren zahlen. Und die Lebensmittelpreise haben sich in den vergangenen Monaten verdoppelt: 1 Kilo Mehl kostet inzwischen 1,30 Euro, sagt sie.

In einem der etwa zwölf Slums in Nairobi leben viele Tausend Menschen – in kleinen Wellblechhütten, ohne Strom, ohne Toilette. Und zahlen als Miete teils mehr als die Hälfte ihres Monatslohns.

Die Malteser helfen im Slum von Nairobi daher mehreren Tausend Menschen mit Lebensmittelpaketen. Außerdem gibt es Hilfe, wenn Menschen, sich selbstständig machen wollen, um ihr eigenes kleines Business aufzubauen. Die Kinder leiden hier am meisten: manche können nicht richtig gehen, sind zu klein und zu dünn für ihr Alter. Daher unterstützen die Malteser ein kleines Krankenhaus im Slum. Dort werden unterernährte Kinder und ihre Mütter behandelt.

Zwei Projekte im Flüchtlingscamp Kakuma – einem der größten Camps der Welt

Im Norden Kenias befindet sich eines der größten Flüchtlingscamps der Welt: In Kakuma leben mittlerweile über 200.000 Menschen, wöchentlich werden es mehr. Manche leben dort schon seit 20 Jahren. Sie sind aus den umliegenden Ländern vor Krieg und Gewalt geflohen. Aber die Politik hat keinen Plan, was mit ihnen geschehen soll. So leben sie in einer Art Stadt der Hoffnungslosigkeit, unter Verwaltung der UN . Und sie leiden an Hunger und Krankheiten.

In dem kleinen Krankenhaus im Flüchtlingscamp helfen die Johanniter Müttern und ihren unterernährten Kindern.

Hier helfen die beiden Organisationen World Vision und die Johanniter. Mit dem Geld der Spendenaktion verteilen sie Lebensmittel und bieten medizinische Hilfe. Beispielsweise einem 14 Monate altem Baby: Es wiegt fünf Kilo und sollte eigentlich doppelt so schwer sein. Mit Notfallnahrung wird es aufgepäppelt. Die Hilfsorganisationen helfen nicht nur den Menschen im Flüchtlingscamp - auch die Bewohner der benachbarten Kleinstadt bekommen Unterstützung. Sonst würde die Lage eskalieren. Eine Malariaepidemie in diesem Sommer hat die Helfer nochmal vor eine große Herausforderung gestellt.

„Ich habe Träume: Ich möchte Pilotin werden, aber ich muss hierbleiben und Kinder kriegen.“ Maria, 21 Jahre alt. Lebt in einem der größten Flüchtlingscamp der Welt, in Kakuma, Kenia.

Fischer am Viktoriasee – die beliebten Viktoriabarsche werden rar

Mit 40.000 Euro unterstützt die Spendenaktion Fischer-Familien am Viktoriasee in Uganda. Die Hilfsorganisation "Arche Nova“ hat für 15.000 Menschen dort Trinkwasser und Toiletten bereitgestellt. Die Fischerfamilien leben in einfachen Hütten, früher waren die Boote voller Fische. Heute sind es teils nur fünf Fische – das Ergebnis eines ganzen Tages.

Der Viktoriabarsch ist weltweit bekannt – rund um den Viktoriasee leben viele Fischerfamilien in bescheidenen Verhältnissen. Sie fangen kaum noch Fische. Diese fünf Fische sind die Ausbeutung eines Bootes, das den ganzen Tag auf dem See war.

Der Viktoriasee, so groß wie Bayern, leidet unter Umweltverschmutzung und illegaler Fischerei. Die Helfer unterstützen die Fischer mit legalen Fangmethoden, informieren sie über Umweltschutz und bieten Business-Trainings an: wie sie besser haushalten und mehr verdienen können. Auch, indem sie sich einen Zweitjob suchen. Denn von der Fischerei alleine können viele nicht mehr leben. Dabei ist Fischen Familientradition, seit vielen Jahren.

WDR-Reporter Frank Krieger im Gespräch mit Fischerfamilien am Viktoriasee. Sie haben jetzt sauberes Trinkwasser, Toiletten und bekommen Business-Trainings.

Fragen zur WDR-Spendenaktion? Hier Antworten im Überblick:

Wer hat gespendet?

Ende 2022 haben Menschen aus NRW im WDR berichtet, wie sie sich gegen den Hunger in der Welt engagieren: Mitarbeitende von Hilfsorganisationen und Ehrenamtliche im Radio, Fernsehen und Online. Sie haben damit viele inspiriert, diese Projekte zu unterstützen.

Menschen aus dem Westen haben gespendet: Schulklassen haben zur Weihnachtszeit Kekse verkauft, Bürogemeinschaften und Unternehmen haben gesammelt und ganz viele Menschen haben einen Teil ihres Einkommens für Menschen abgezweigt, die dringend Hilfe benötigen.