Erdbeben in der Türkei: Mutter und Baby nach 54 Tagen wieder vereint

Kurz nach ihrer Rettung waren Mutter und Tochter nach Berichten türkischer Medien getrennt worden. Offenbar kam es in den Wirren nach dem Unglück auch zu einem folgenreichen Fehler: Behörden gingen demnach davon aus, dass Vetins Mutter bei dem Unglück ums Leben gekommen war. Erst durch einen DNA -Test klärte sich der Irrtum auf.

Wiedersehen im Krankenhaus

Am vergangenen Wochenende konnte Yasemin Begdas ihr Kind überglücklich wieder in die Arme schließen. Die türkische Familienministerin Derya Yanik hatte die kleine Vetin persönlich aus Ankara zu ihrer Mutter in die Klinik in Adana gebracht. Dort sollen die beiden bis auf Weiteres bleiben.

Bei dem Beben waren der Vater von Vetin und zwei Geschwister ums Leben gekommen.