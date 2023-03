Landtag gedenkt der Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien

Stand: 09.03.2023, 13:28 Uhr

In einer Gedenkveranstaltung hat der Landtag der Opfer der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und in Syrien gedacht. Auch wurde weitere Unterstützung zugesagt.

Von Klaus Scheffer