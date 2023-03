Nach Benefiz-Konzert der Toten Hosen: Auktion für den guten Zweck

Bei dem Benefiz-Konzert der Toten Hosen am 24. Februar in Düsseldorf kamen durch den Verkauf von Tickets, T-Shirts und Spenden mehr als 1,6 Millionen Euro zusammen. Jetzt soll durch eine Ebay-Auktion noch mehr Geld für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien zusammenkommen. Das gaben die Toten Hosen in ihrem Newsletter bekannt.

Die Band versteigert signierte Erinnerungsstücke aus dem Konzert. Darunter eine Gitarre von Breiti, Original-Setlisten sowie Backstage-Schilder und Pässe. Der Erlös soll wieder an das Deutsche Rote Kreuz e.V., Medico International und Ärzte ohne Grenzen e.V. gehen – zur Unterstützung ihrer Arbeit in der Erdbebenregion.

