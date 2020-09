Sein Name wird in der DDR oft verliehen: an ein Kunsteis-Stadion, ein Segelschulschiff, an die Universität in Rostock, an seine Geburtsstadt Guben und an die "Pionierrepublik" am Werbellinsee - eine Art Freizeitpark mit ideologischer Dauerberieselung.

Gemessen daran gehört Wilhelm Pieck eher zu den Vergessenen der deutschen Geschichte. Dabei ist der am 3. Januar 1876 geborene Sohn eines Kutschers und einer Wäscherin immer mittendrin im politischen Geschehen seiner Zeit. Mit 20 Jahren geht er nach Bremen, arbeitet als Tischler, heiratet und tritt in die SPD ein.