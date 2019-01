Um seine Macht abzusichern, schließt Ebert mit General Wilhelm Groener einen Pakt: Die Regierung erhält im Fall linksradikaler Angriffe militärische Hilfe.

Polizeichef verweigert Rücktritt

Als an Weihnachten 1918 harte militärische Mittel gegen revolutionäre Matrosen eingesetzt werden, tritt die USPD aus der Regierung aus. Ihr Polizeichef von Berlin, Emil Eichhorn, will seinen Posten aber nicht räumen. Seine Entlassung am 4. Januar 1919 wird zum Auslöser des sogenannten Spartakusaufstandes.