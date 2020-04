Als Wladimir Iljitsch Uljanow am 22. April 1870 in Simbirsk an der Wolga zur Welt kommt, hat Zar Alexander II. gerade erst die Leibeigenschaft der Bauern aufgehoben, lange nach den anderen Ländern Europas. Von Unterdrückung spürt der spätere Revolutionär Lenin in seiner Kindheit allerdings nichts.