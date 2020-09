Zerbrochen am Superstar-Leben

Mit seinem Auftritt beim Monterey Pop Festival in San Francisco 1967 gelingt Hendrix auch in den USA der Durchbruch. Er zeigt eine nie zuvor gesehene Bühnenshow, imitiert Sex mit seiner Gitarre, spielt hinter dem Rücken oder mit den Zähnen. Am Ende zertrümmert er sein Instrument und zündet es an.