Sein Intro zum Song "Smoke on the Water" ist eines der bekanntesten Gitarren-Riffs der Rockgeschichte. Die Idee für die ebenso einfache wie geniale Akkordfolge hat der Brite Ritchie Blackmore im Dezember 1971 bei einer Plattenaufnahme in der Schweiz.

"Smoke on the Water" macht den exzentrischen Gitarristen und seine Band "Deep Purple" weltberühmt. 1967 gehört Blackmore zu den Gründern der Vorläufer-Formation "Roundabout" - wie auch Keyboarder Jon Lord und Drummer Ian Paice. 1968 benennen sie sich in "Deep Purple" um.