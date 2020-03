Als einziger Musiker ist er dreifaches Mitglied der Rock and Roll Hall of Fame; 17 Mal wurde er mit einem Grammy geehrt. Wie kaum ein anderer Gitarrist hat Eric Clapton die Entwicklung des weißen Bluesrock geprägt. Schon zu Beginn seiner Karriere Mitte der Sechziger kursiert in London der Satz "Clapton is God" - Clapton ist Gott.