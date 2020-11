Engels wird am 28. November 1820 in Barmen als Sohn eines Textil-Fabrikanten geboren. Die schlechten Lebensverhältnisse in den Arbeitersiedlungen schärfen seinen Blick für soziale Ungleichheit - und seinen Unmut. Der pietistische Vater nimmt ihn vom Gymnasium und schickt ihn nach Bremen in eine kaufmännische Lehre.