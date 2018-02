Die Schrift erscheint am 21. Februar 1848 anonym in London. Verfasst ist das Manifest für den im Jahr zuvor in London entstandenen "Bund der Kommunisten". Es ist das erste Grundsatzprogramm der Arbeiterbewegung und beginnt mit dem Satz: "Ein Gespenst geht um in Europa - das Gespenst des Kommunismus."

Diagnose: Anhaltende Klassenkämpfe