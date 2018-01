Exil in den USA

Im Juli 1848 wird Fritz Anneke verhaftet, Ende des Jahres aber freigesprochen. Er schließt sich einem Revolutionsheer in Baden an. Seine Frau folgt ihm an die Front. Doch die Truppen aus Preußen und Württemberg sind überlegen. Das Ehepaar flieht über die Schweiz in die USA .

Die Familie wächst, bis 1859 drei Kinder an Pocken sterben. Das Paar entfremdet sich. Er kämpft im Amerikanischen Bürgerkrieg für die Sklavenbefreiung, wird aber aus der Armee der Nordstaaten entlassen. Anneke verbittert immer mehr.