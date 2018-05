Für Demokratie, gegen Zensur

Was fasziniert an Marx? "Es ist seine Art zu denken, die - in guter alter Hegelscher Manier - Kritik heißt" , sagt die Historikerin Beatrix Bouvier. Das bedeute, "fundamentale Kritik anzusetzen, auch an der Gegenwart" . Der am 5. Mai 1818 in Trier geborene Marx sei weder Agitator noch Volkstribun gewesen. "Sein Instrument war das Schreiben."