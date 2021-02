Mit 16 Jahren flieht Moore vor den sich ständig streitenden Eltern nach Dublin. Nach einem Jimi-Hendrix-Konzert beschließt er, Berufsgitarrist zu werden. Ende der 1960er Jahre spielt er in der Dubliner Hardrock-Band "Skid Row" von Frontmann Phil Lynott, dem er später zur legendären Band "Thin Lizzy" folgt; ihr beschert er mit "Parisienne Walkways" einen ihrer größten Hits.

Privat gebeutelt

Nach seinem Ausstieg bei "Thin Lizzy" gründet Moore 1975 das Jazzrock-Projekt "Colosseum II" mit und profiliert sich als Hardrock- und Heavy-Metall-Gitarrist. 1985 schreibt er mit "Empty Rooms" eine der bekanntesten Balladen der Rockgeschichte.

Privat läuft es weniger rund bei Moore: Seine Frau lässt sich nach acht Jahren Ehe scheiden, die beiden Söhne darf er nur noch selten sehen. Eine ehemalige Verehrerin verletzt ihn mit Glasscherben im Gesicht, was Narben hinterlässt. Auch deshalb geht es in Moores Songs immer wieder um Einsamkeit und Verletzungen.

Vom Heavy Metal zum Blues

1986 veröffentlicht Moore mit "Wild Frontier" sein einziges Celtic-Rock-Album. Anschließend wechselt er zum Blues. Die Ballade "Still got the Blues" auf dem gleichnamigen Album wird sein größter Hit.

Sie markiert Moores Durchbruch als Solo-Künstler - und handelt ihm einen Urheberrechtsstreit ein. Zwar verliert er den Plagiats-Prozess, obwohl er das eher unbekannte Stück des klagenden Komponisten wohl kaum gekannt haben dürfte, behält aber nach einem Vergleich die Rechte an dem Song.

Am 6. Februar 2011 stirbt Moore mit 58 Jahren nach einem Herzinfarkt in einem Hotel an der spanischen Costa del Sol.