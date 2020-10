Auch fromme Hits

Mitte der 1960er Jahre überlegt er, seine Karriere zu beenden - weil er Christ geworden ist. Dann erkennt er: "Rock 'n' Roll ändert ja nichts an meinem Glauben. Und als Christ bin ich immer noch in den Charts."

Er nimmt mehrere fromme Hits auf wie "The Only Way Out" und "Millenium Prayer". Manche seiner Hits singt er auch in anderen Sprachen, so etwa "Rote Lippen soll man küssen".