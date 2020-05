Ein Jahr später schreibt Townshend den aggressiven Protestsong, mit dem The Who die Wut der britischen Jugendlichen auf die Elterngeneration auf den Punkt bringen. "I hope I die before I get old“ – " Ich hoffe ich sterbe, bevor ich alt werde ", textet er in "My Generation" - bloß nicht so werden wie die!

Musik gegen das Kriegstrauma

Keith Moon, Pete Townshend, Roger Daltrey, John Entwistle 1978

Als Sohn eines Bigband-Saxofonisten wird Pete Townshend am 19. Mai 1945, wenige Tage nach Ende des Zweiten Weltkriegs, in London geboren. Anfang der 60er Jahre steigt er in eine Schülerband von Sänger/Gitarrist Roger Daltrey und Bassist John Entwistle ein; Schlagzeuger Keith Moon komplettiert kurz darauf The Who.

Das Trauma des Weltkriegs sei die treibende Kraft hinter der britischen Rock-Revolution gewesen, sagt Townshend. Ihm gehe es nicht um schöne Musik, er wolle das Publikum damit konfrontieren, dass ein Bomber jederzeit alle auslöschen könne.

Keith Moon zündet eine Bombe

Entsprechend brachial und zerstörerisch agiert Townshend auf der Bühne. Bei einem der ersten Konzerte rasten die Fans aus, als er seine Gitarre so lange in die niedrige Decke stößt, bis sie zersplittert. Von da an traktiert er das Instrument mit wilden Windmühlenschlägen und rammt es in die Verstärkerboxen, bevor er es in die Menge schleudert.