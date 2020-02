Herzinfarkt auf der Bühne

In den 1980er-Jahren wird es eine Weile ruhig um Johnny "Guitar" Watson. Er tourt zwar weiter regelmäßig durch Clubs in aller Welt und hat als "Godfather of Funk" auch in Europa sein festes Publikum. Kreativ aber legt er eine Schaffenspause ein.

1994 dann meldet sich Johnny "Guitar" Watson mit dem Grammy-nominierten Album "Bow Wow" eindrucksvoll zurück. Auf großer Welttournee gibt der 61-Jährige 1996 auch in Japan einige Konzerte. Am 17. Mai spielt er mit seiner Band im "Ocean Boulevard Blues Cafe" in Yokohama eines seiner bekanntesten Stücke: "Superman Lover".

Nach der ersten Strophe will er in Performer-Pose den Mikrofonständer zum Publikum neigen. Stattdessen greift er sich ans Herz und fällt um. Noch in der Nacht stirbt Johnny "Guitar" Watson an einem Infarkt.