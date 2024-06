CHIO in Aachen: Alle Infos zum "Weltfest des Pferdesports"

Wann findet der CHIO statt?

Der CHIO in Aachen startet am 28. Juni und geht bis zum 7. Juli. Beim größten Reitturnier der Welt in der Aachener Soers werden in diesem Jahr 300 Reiter aus 30 Nationen erwartet, dazu kommen rund 600 Pferde. Offizielles Partnerland sind in diesem Jahr die USA. Am Montag (1.7.) wird ein deutsch-amerikanischer Pferdekorso mit Reitern von der Soers bis zum Aachener Markt ziehen.