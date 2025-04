Leon Draisaitl - Kölner Superstar unter dem Radar

Dabei sind persönliche Auszeichnungen für Draisaitl nichts Neues. Schon 2020 schrieb er Geschichte, als er ebenfalls als erster Deutscher zum MVP - zum wertvollsten Spieler - der NHL-Saison gewählt wurde. Und das gleich doppelt. Draisaitl gewann nämlich sowohl die Wahl unter den Journalisten als auch die Wahl unter den Spielern.

In dem Jahr sicherte sich Draisaitl auch den Titel als Topscorer der Liga - also als der Spieler mit den meisten Toren und den meisten Vorlagen. Das sorgte dann auch in Deutschland für Aufsehen und Anerkennung. Draisaitl wurde zu Deutschlands Sportler des Jahres gewählt - als erster Eishockey-Profi und als zweiter Mannschaftssportler nach Dirk Nowitzki.

Karrierestart bei den Kölner Haien

Das Eishockey ist Draisaitl in die Wiege gelegt worden. Geboren wurde er am 27. Oktober 1995 in Köln. Zu dieser Zeit spielte sein Vater Peter für die Kölner Haie in der DEL. 2003 begann er bei den Bambinis des KEC mit dem Eishockey. Sechs Jahre lang lief Draisaitl für die Junghaie auf. 2009 wechselte er in die Jugend der Adler Mannheim.

Peter Draisaitl (l.), von 2017 bis 2019 Trainer der Kölner Haie, begrüßte 2018 seinen Sohn Leon als Trainingsgast.

Nur drei Jahre später folgte dann der Sprung über den Großen Teich, allerdings noch nicht in die NHL, sondern zu den Prince Albert Raiders in die Western Hockey League, eine der drei höchsten kanadischen Eishockeyligen. Gleich in seiner Premierensaison wurde Draisaitl mit 105 Scorerpunkten Topscorer seines Teams. Das blieb auch den Scouts aus der NHL nicht verborgen. 2014 zogen die Edmonton Oilers den Kölner an dritter Stelle des Drafts.

Immer mehr als 100 Scorerpunkte pro Saison