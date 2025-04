Baskets Bonn gewinnen Krimi gegen Heidelberg

Sam Griesel war mit 16 Punkten bester Bonner Werfer. Thomas Kennedy steuerte mit 14 Punkten und eöf Rebounds ein Double-Double bei. Bester Werfer der Partie war Heidelbergs Ryan Mikesell mit 19 Punkten, gefolgt von Michael Weathers mit 18 Zählern.

McGhee in der ersten Fünf

Baskets-Trainer Marko Stankovic nahm eine Änderung in seiner Startformation vor und rotierte Darius McGhee in die erste Fünf. Dafür kam Phlandrous Fleming zum ersten Mal in dieser Saison von der Bank.

McGhee war es dann auch, der per Drive zum Korb das Scoring eröffnete. In den vergangenen beiden Spielen verschliefen die Baskets jeweils das erste Viertel. Am Sonntag begannen die Baskets defensiv konzentriert. Erst nach dreieinhalb Minuten erzielte Ryan Mikesell die ersten Heidelberger Punkte zum 5:2 aus Baskets-Sicht.

Fleming bringt Baskets in Front

Zwar kamen die Gäste danach besser ins Spiel, kam aber selten zu ihren bevorzugten Schnellangriffen. Die Baskets machten es Heidelberg im Halbfeld immer wieder schwer. Offensiv drehte dann Fleming auf, erzielte acht Punkte im ersten Viertel, inklusive der letzten fünf des Abschnitts und sorgte für die 23:14-Führung der Baskets nach dem ersten Viertel.

Der Lauf der Bonner ging auch im zweiten Abschnitt weiter. Thomas Kennedy sorgte per Dunk für die erste zweistellige Führung (28:17). Heidelberg kam offensiv nicht in den Fluss, was auch an der Baskets-Defensive lag. Offensiv suchten die Bonner immer wieder den Weg unter den Korb und fürhrten angeführt von Sam Griesel und Till Pape zwischenzeitlich mit 14 Punkten (33:19).