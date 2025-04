"Halle ist verrückt"

"Die Fans geben uns so viel Energie" , sagte der Matchwinner, "in dieser Halle ist es absolut verrückt. Wir lieben das." Schon vor dem Spiel hatten sich zahlreiche Haie-Anhänger mit dem Silberpokal fotografieren lassen, den sie so lange nur aus der Ferne gesehen hatten. 2002 hatte der Traditionsklub seinen achten Meistertitel gewonnen, 2014 zum letzten Mal im Finale gestanden. Die Euphorie ist riesig.

Mehr als 50.000 Karten hätten die Haie verkaufen können, berichtete Geschäftsführer Philipp Walter, die beiden feststehenden Heimspiele waren "nach 30 Minuten ausverkauft" . Womöglich gibt es nach Spiel vier am kommenden Mittwoch sogar noch ein weiteres Spektakel in der Lanxess Arena am nächsten Sonntag.

Am Ostermontag nach Berlin

Doch zunächst sind die Eisbären am Ostermontag wieder Gastgeber - mit einigen Sorgen. Der Topfavorit verlor in Köln nicht nur erstmals nach sieben Play-off-Siegen in Folge wieder, er musste auch schon nach wenigen Sekunden ohne seinen Kapitän Kai Wissmann auskommen.

Der aktuell beste Verteidiger der Liga hatte einen Schlag auf die linke Hand bekommen, verfolgte das erste Drittel noch mit einem Eisbeutel auf der Bank, kehrte nach der ersten Pause aber nicht mehr zurück. Wie schwer die Verletzung ist, teilten die Berliner nicht mit - darüber schweigt man in den Play-offs.

Quelle: sid