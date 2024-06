Springreiten

Mit Henrik von Eckermann (Schweden) ist diesmal der Weltranglisten-Erste und Weltcup-Sieger im Springreiten wieder am Start. Laut dem deutschen Bundestrainer Otto Becker reitet von Eckermann seit Jahren in einer anderen Liga und ist auch in Aachen der Top-Favorit. Auch mit Europameister Steve Guerdat (Schweiz) und Olympiasieger Ben Maher (Großbritannien) ist zu rechnen.

Becker hat Hans-Dieter Dreher, Christian Kukuk, André Thieme und Jana Wargers für den Nationenpreis nominiert. Beim Nationenpreis in Rotterdam hatte das Team laut Becker zuletzt "einen kleinen Dämpfer bekommen" und dort als Neunter gar den zweiten Umlauf verpasst. Beim Heimspiel in Aachen soll es wieder besser werden. Im letzten Jahr hatte Deutschland Platz fünf belegt.

Im Großen Preis geht Marcus Ehning aus Borken als Titelverteidiger an den Start, muss dabei allerdings auf sein Top-Pferd Stargold verzichten. Der angeschlagene Hengst befindet sich derzeit im Aufbau. Vor einem Jahr hatte Ehning mit Stargold zum dritten Mal den Großen Preis gewonnen, der bei Springreitern als bedeutendste Turniertrophäe gilt. Der 50-Jährige reitet in diesem Jahr in Aachen unter anderem auf Coolio, der ebenfalls zum Olympia-Kader gehört, beim Nationenpreis-Turnier in Rotterdam zuletzt aber keine gute Vorstellung bot.